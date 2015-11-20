У Кремлі назвали дату великої прес-конференції Путіна

Про це повідомили у прес-службі Кремля.

У повідомленні наголошується, що прес-конференція розпочнеться о 12:00 за московським часом.

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Наразі місце проведення заходу залишається невідомим.

Варто нагадати, що попередні прес-конференції російського президента проходили в 14-му корпусі Кремля.

Нагадаємо, раніше Кремль спростував інформацію про те, що головною темою послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам стане безпека.