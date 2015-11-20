У Кремлі назвали дату великої прес-конференції Путіна
20:19, 20 листопада 2015Світ
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Президент Російської Федерації Володимир Путін проведе щорічну велику прес-конференцію 17 грудня.
REUTERS
Про це повідомили у прес-службі Кремля.
У повідомленні наголошується, що прес-конференція розпочнеться о 12:00 за московським часом.
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Наразі місце проведення заходу залишається невідомим.
Варто нагадати, що попередні прес-конференції російського президента проходили в 14-му корпусі Кремля.
Нагадаємо, раніше Кремль спростував інформацію про те, що головною темою послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам стане безпека.
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