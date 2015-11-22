В Аргентині проходить другий тур виборів президента
На пост глави держави претендують Даніель Сциолі від правлячого альянсу "Фронт за перемогу" та Маурісіо Макрі з опозиційної партії "Республіканська пропозиція".
В Аргентині проходить другий тур президентських виборів.
Як передає ВВС, протягом останніх 12 років країною правила сім'я Кіршнер; в 2003-2007 рр. південноамериканську республіку очолював Нестор Кіршнер, а в наступні роки - його дружина Крістіна Фернандес де Кіршнер.
За законом Крістіна Фернандес де Кіршнер не може балотуватися на третій термін поспіль.
На пост глави держави претендують два кандидати - Даніель Сциолі від правлячого пероністського альянсу "Фронт за перемогу" та Маурісіо Макрі з опозиційної партії "Республіканська пропозицію".
У першому турі 25 жовтня взяли участь шість претендентів на пост президента. За підсумками голосування кандидат від партії влади зміг випередити свого основного суперника всього на 3%.
У разі перемоги Маурісіо Макрі пріоритетом для аргентинських влади може стати налагодження зв'язків з США і європейськими країнами.
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Кандидат від партії влади Даніель Сциолі, на думку аналітиків, продовжуватиме нинішній курс на розвиток відносин з країнами Латинської Америки, Росією та Китаєм.