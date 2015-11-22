Обама пообіцяв знищити "Ісламську державу"

Президент США Барак Обама в неділю заявив, що США і союзники не пом'якшать свої позиції в боротьбі з екстремістами "Ісламської держави" і продовжать переслідування його лідерів, а також будуть домагатися припинення їх фінансування.

"Знищення ("Ісламської держави") - це не просто здійсненна мета, ми доб'ємося цього", - сказав Обама на прес-конференції після зустрічі лідерів азіатських держав, пише Рейтер.

"Ми знищимо їх. Ми повернемо собі землі, на яких вони зараз знаходяться, ми позбавимо їх фінансування, зловимо їх лідерів, ліквідуємо їх мережі, лінії забезпечення, і ми їх знищимо".

Обама сказав, що "дуже б допомогло", якщо б Росія направила свої зусилля на боротьбу з "Ісламською державою". Він також висловив надію, що Москва погодиться на передачу влади в Сирії, що означало б відхід нинішнього президент Башара Асада.