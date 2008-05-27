Члени Ради НАТО їдуть в Україну

Члени Ради НАТО на чолі з Генеральним секретарем Альянсу Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ відвідають Україну в червні, а Грузію - у вересні поточного року для обговорення "всіх важливих питань".

Про це повідомив керівник Альянсу Я.СХЕФФЕР сьогодні в Берліні на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО, передає РІА Новости.

На саміті НАТО в Бухаресті на початку квітня цього року було ухвалено рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. При цьому лідери Альянсу пообіцяли, що обидві країни в перспективі стануть членами військово-політичного блоку.

"Глави МЗС країн НАТО потім на зустрічі в грудні в Брюсселі дадуть першу оцінку прогресу, досягнутому кожною з двох країн (з метою їх приєднання до ПДЧ)", - цитує прес-служба Альянсу заяву Я.СХЕФФЕРА на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

За його словами, важливо, щоб в період "інтенсивної залученості" - нової фази відносин НАТО з Україною і Грузією, в яку вони вступили після Бухарестського саміту, ці дві країни "демонстрували політичну зрілість і залишалися на шляху реформ".