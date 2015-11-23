У Греції мігранти заблокували залізничну колію (фоторепортаж)

На північному кордоні Греції з Македонією мігранти з Марокко, Ірану і Пакистану перекрили залізницю на шляху в західну Європу.

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Про це повідомляє Reuters.

Один з іранських мігрантів оголосив голодування, роздягнувшись до пояса і зшивши губи разом. Тепер він сів навпроти кордону македонської поліції.

На питання кореспондента, чого він домагається, 34-річний інженер Хамід відповів: "Я готовий їхати в будь-яку вільну країну світу, повернутися назад не можу – мене вб'ють".

Як повідомлялося раніше, минулого тижня Словенія, член Шенгенської зони, оголосила про те, що буде пропускати тільки біженців із Сирії, Іраку та Афганістану, в той же час відправляючи назад всіх інших мігрантів, яких вважає "економічними". Пізніше до цієї політики приєдналися інші країни на шляху мігрантів: Хорватія, Сербія і Македонія. Правозахисні організації вже заявили про те, що притулок має надаватися не за національною ознакою, а у зв'язку з реальною необхідністю.

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Нові заходи на кордоні перерахованих вище країн співпали зі зростаючим занепокоєнням серед частини населення Європи, викликаним потоком мігрантів і терактами в Парижі 13 листопада.