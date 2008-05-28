Британська атомна субмарина врізалася в скелі

Британський атомний підводний човен одержав пошкодження, врізавшись у скелі в Червоному морі, передає Бі-бі-сі.

За словами представників міністерства оборони, підводний човен "Суперб" зачепився за морське дно 26 травня, пошкодивши сонарне обладнання.

Субмарина була змушена спливти на поверхню для оцінки і ліквідації пошкоджень.

Згідно з заявами військових, ніхто з 112 членів екіпажа не постраждав.

"Людських втрат немає, сам корпус субмарини пробоїн не має, човен знаходиться на поверхні в повністю керованому стані", - йдеться в заяві міноборони.

За словами представника міноборони, інцидент ніяк не позначився на роботі атомного реактора підводного човна. Найближчим часом буде проведено повне розслідування причин зіткнення.

Перш ніж зачепити скелю "Суперб" пройшов через Суецький канал і знаходився в Червоному морі за 80 миль на південь від Суеца.

Міноборони Британії заявляє, що в результаті зіткнення "немає жодних наслідків для екології".

В цей час човен знаходиться в міжнародних водах, але через пошкодження сонарного устаткування він не може зануритися під воду.

"Суперб" був спущений на воду в 1976 році.