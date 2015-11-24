Сирійські повстанці заявили про загибель другого пілота збитого Туреччиною російського Су-24

Про це в твіттер з посиланням на свої джерела серед повстанців, повідомив оглядач Чарльз Лестер, експерт з безпеки на Близькому Сході інституту Брукінгса.

Rebel FSA source: The 2nd pilot of #Russia's Su-24 is also dead. #Syria#Turkey — Charles Lister (@Charles_Lister) 24 листопада 2015

Раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела серед повстанців повідомило, що перший російський льотчик загинув під час приземлення, а не був убитий повстанцями вже на землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими віськовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".