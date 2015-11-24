Сирійські повстанці заявили про загибель другого пілота збитого Туреччиною російського Су-24

14:40, 24 листопада 2015
Світ
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Представники Сирійської повстаньскої армії, яка бореться з режимом Башара Асада, і позиції яких регулярно бомбить російська авіація, повідомили про смерть другого пілота збитого Су-24.

Тело предположительно одного из пилотов сбитого Су-24 / twitter.com/AEJKhalil

Про це в твіттер з посиланням на свої джерела серед повстанців, повідомив оглядач Чарльз Лестер, експерт з безпеки на Близькому Сході інституту Брукінгса.

Раніше агентство Associated Press з посиланням на свої джерела серед повстанців повідомило, що перший російський льотчик загинув під час приземлення, а не був убитий повстанцями вже на землі.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими віськовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".

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