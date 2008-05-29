Південнокорейські ЗМІ вбили і воскресили Кім Чен Іра

Уряд Південної Кореї у четвер спростував чутки про смерть північнокорейського лідера Кім Чен Іра. Новина, проте, встигла вплинути на стан ринку акцій, де зведений індекс Nikkei підскочив відразу на 2,8%, передає AFP.

Інформація про смерть лідера Північної Кореї миттєво поширилася на азіатському фондовому ринку після того, як маловідомий південнокорейський новинний сайт повідомив, посилаючись на високопоставленого співробітника китайських спецслужб, що Кім Чен Іра могли вбити.

Трейдери повідомили, що Nikkei балансував в плюсі на 2% на тлі ослаблення японської ієни по відношенню до долара до того моменту, коли на ринку стали поширюватися чутки про можливу смерть лідера КНДР, повідомляє РБК.

У свою чергу північнокорейські ЗМІ повідомили, що у четвер лідер держави у повному здоров`ї відвідував текстильну фабрику в північно-східній частині країни. Офіційні представники Північної Кореї заявляють, що повідомлення про вбивство Кім Чен Іра "безпідставні".

Здоров`я лідера Північної Кореї не раз ставало предметом обговорення в ЗМІ. За даними південнокорейської розвідки Кім Чен Ір, який ніколи не обмежував себе в курінні і вживанні спиртного, хворий на діабет і має серйозні проблеми з серцем. Сам глава Північної Кореї чутки про свою важку хворобу неодноразово заперечував.

Як відзначає Newsru , Кім Чен Ір, за неофіційними даними, народився в Хабаровському краю РФ і був при народженні названий Юрієм Ірсеновічем Кімом. Він прийняв повноваження глави КНДР у 1994 році, після того, як його батько, "великий вождь" Кім Ір Сен, помер від зупинки серця.

Про особисте життя керівника Північної Кореї є дуже скупі відомості: у нього три сини від двох матерів, проте жоден з синів поки не названий наступником. 16 лютого КНДР святкувала 66-річчя Кім Чен Іра.