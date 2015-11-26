США відправили до Сирії додатковий військовий контингент – ЗМІ
15:49, 26 листопада 2015Світ
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Військовослужбовці будуть допомагати сирійським курдам боротися з ІДІЛ.
REUTERS
Військовослужбовці із США прибули до Сирійського міста Кобані. Про це повідомляє "Газета.ру" з посиланням на місцеве видання Al Mayadeen.
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"США направили щонайменше 50 військовослужбовців у місто Кобані на півночі Сирії", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що військові будуть підтримувати курдів у боротьбі з "Ісламською державою".
Зазначимо, на початку листопада повідомлялося, що якщо США знайдуть в Сирії нові угрупування, готові воювати з бойовиками "Ісламської держави", то глава Пентагону Ештон Картер і президент Барак Обама готові направити в цю країну додатковий військовий контингент.
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