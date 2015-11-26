США відправили до Сирії додатковий військовий контингент – ЗМІ

Військовослужбовці із США прибули до Сирійського міста Кобані. Про це повідомляє "Газета.ру" з посиланням на місцеве видання Al Mayadeen.

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"США направили щонайменше 50 військовослужбовців у місто Кобані на півночі Сирії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що військові будуть підтримувати курдів у боротьбі з "Ісламською державою".

Зазначимо, на початку листопада повідомлялося, що якщо США знайдуть в Сирії нові угрупування, готові воювати з бойовиками "Ісламської держави", то глава Пентагону Ештон Картер і президент Барак Обама готові направити в цю країну додатковий військовий контингент.