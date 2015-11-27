У Туреччині заявили, що Анкара продовжить співпрацювати з Москвою

Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Бі-бі-сі.

Як зазначив турецький прем'єр у своїй статті в британській газеті Times, дії Анкари в інциденті з російським Су-24, збитим над Сирією, не були спрямовані проти Росії.

"Туреччина вжила заходів на основі чинних правил, щоб захистити цілісність своєї території", - зазначив Давутоглу.

За словами політика, зараз необхідно, щоб країни об'єдналися в боротьбі з "Ісламською державою".

"Спільні дії, які об'єднали б сили США, ЄС, Росії, Туреччини та інших, можуть переламати ситуацію", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський бомбардувальник,що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що в цьому випадку країна має право захищатися.

Водночас президент РФ Володимир Путін назвав інцидент «ударом у спину». У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.