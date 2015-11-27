ЗМІ: Повстанці завдали артилерійського удару по російській авіабазі у Сирії, є загиблі (відео)

Про це повідомляє турецька газета Hurriyet з посиланням на джерела.

За даними видання, в результаті обстрілу серед російських військових є поранені та загиблі. Також є інформація, що після артилерійського удару з авіабази не злітав жоден російський літак, передає Європейська правда.

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Крім того, в мережі опубліковано відео, на якому, ймовірно, зображено обстріл російської авіабази артилерією повстанців.

Група "Харакат Ахрар аш-Шам Аль-Ісламія" являє собою коаліцію декількох ісламістських і салафітскіх підрозділів, які об'єдналися в одну бригаду, щоб боротися проти уряду Башара Аль-Асада.

Слід зазначити, що лідер цієї групи повстанців загинув в результаті удару російської авіації в провінції Хомс 14 жовтня 2015 року.