ЗМІ: Бойовики ІД розширюють військову діяльність у Лівії та планують напади на Італію

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що "Ісламська держава" обрала для розташування місто Сирт - порт на середземноморському узбережжі Лівії, який став першим центром управління угруповання за межами Сирії та Іраку.

За даними видання, кількість бойовиків ІДІЛ за минулий рік там зросла з 200 до 5 тисяч.

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На думку глави військової розвідки в регіоні Ісмаїла Шукрі, кінцева мета ІДІЛ – напад на Італію. "Вони зрозуміло окреслили свої наміри. Вони хочуть розв'язати боротьбу з Римом", - стверджує він.

"ІДІЛ використовує суперечність між двома урядами в Лівії і розширює в цій країні свій вплив. Джерела кажуть, що бойовики вербують нових бійців і закликають їх їхати не до Сирії, а на базу в лівійський Сирт", - йдеться у статті.

Раніше, 14 листопада, УНІАН повідомляв, що лідер "Ісламської держави" в Лівії був знищений унаслідок удару ВПС США. Вбитий Абу Набіль - уродженець Іраку та один із членів вищого керівництва «Ісламської держави» в Лівії, як зазначив офіційний представник Пентагону Пітер Кук.