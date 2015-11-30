Участь Росії у Сирії більше створює проблеми, ніж допомагає їх вирішувати – бесіда Туска і Порошенка

Про це йшлося під час зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Європейської ради Дональда Туска, яка відбулася в рамках кліматичної конференції в Парижі, повідомляє прес-служба глави Української держави.

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«Співрозмовники обговорили розвиток ситуації в Сирії, і погодилися з тим, що участь Росії більше створює проблеми, ніж допомагає їх вирішувати», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Порошенко зазначив, що, незважаючи на складну ситуацію на фронті, Україна ні на крок не зупиняється на шляху реформ, і демонструє реальний прогрес.