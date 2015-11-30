Літак Air France екстрено приземлився у Санкт-Петербурзі по дорозі з Парижа до Пекіна
19:41, 30 листопада 2015Світ
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Літак Air France, що виконував рейс з Парижа до Пекіна, здійснив вимушену посадку в Санкт-Петербурзі.
REUTERS
Про те, що екіпаж прийняв рішення посадити Boeing 777, повідомлялося в Twitter компанії.
«Через технічні проблеми, у відповідності з принципами безпеки, екіпаж вирішив здійснити посадку у відповідності з приписами Air France і виробника літака», - зазначили представники авіакомпанії.
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За даними джерела «Інтерфаксу», «командир повітряного судна повідомив про неполадки в одному з двигунів», а потім «відключив його». Як зазначає РИА «Новости», на борту лайнера знаходилися 269 осіб.
Нагадаємо, напередодні літак Turkish Airlines через загрозу вибуху екстрено приземлився в Канаді.
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