У Росії відмовилися від ряду військових навчань заради фінансування операції в Сирії - ЗМІ

У російський оборонний бюджет 2016 року закладено військову операцію Росії в Сирії, нарощувати його не будуть, так як Міноборони РФ відмовилося від проведення низки навчань наступного року.

Про це "Известиям" повідомив високопоставлений співрозмовник в уряді.

"Один день операції в Сирії коштує значно менше, ніж день навчань Міністерства оборони. Військова операція в Сирії ніяким чином не впливає на збільшення бюджету. Навчання часто обходяться значно дорожче. Всі витрати на військову операцію увійшли в підсумковий бюджет на 2016 рік і залишаться на колишньому рівні", - зазначив він.

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Повідомляється також, що в Міністерстві оборони Росії підтвердили цю інформацію. Як пояснив співрозмовник «Известий» у військовому відомстві, було прийнято рішення відмовитися від деяких військових навчань наступного року і спрямувати наявні кошти на військову операцію в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка повідомляла, що через брак коштів Генеральний штаб ЗС Росії змушений відмовитися від комплектування підрозділів, які залучаються до бойових дій на території Сирії, особовим складом на контрактній основі (отримують близько 150 тис. рублів на місяць). Тому Кремль змушений використовувати кадрових військовослужбовців зі штатним посадовим окладом (до 85 тис. рублів).