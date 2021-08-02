Російську школярку Аріну Колеснікову удочеряє її тітка.

"Безпечна" російська вакцина від коронавірусу вбила майже всіх найближчих родичів 12-річної російської школярки Аріни Колесникової.

Про це повідомляє "Фонтанка".

Інцидент стався в Краснодарському краї РФ. Сім'ї дівчинки — її батькові, матері та бабусі — ввели перший компонент вакцини від COVID-19.

Після цього у них підвищилася температура, і 16, 23 і 26 липня тато, мама і, відповідно, бабуся Аріни померли. Офіційно причина їхньої смерті поки що не називалася, але допускається, що всі троє страждали від цукрового діабету.

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Зараз Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я РФ почала перевірку за фактом події.

Варто зазначити, що в Росії на сьогодні застосовують вакцини лише вітчизняного виробництва. Таких в РФ три — крім "Супутника V", це препарати "ЕпіВакКорона" і "КовіВак".

Як повідомляв УНІАН, в Уфі працівники заводу, на якому виробляють "Супутник V", масово відмовилися робити щеплення цією вакциною.

Також раніше стало відомо, що президент Аргентини Альберто Фернандес захворів на коронавірус, через пару місяців після вакцинації "Супутником V".

Автор: Станислав Кожемякин