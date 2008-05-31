У Санкт-Петербурзі горів екскалатор в метро

У Санкт-Петербурзі на станції метро "Проспект Більшовиків" зайнявся екскалатор.

Як передає "Лента.ру", пожежа під одним з ескалаторів почалася близько 14:50 за місцевим часом. Пожежні, які прибули на місце події, присвоїли займанню максимальну 5-у категорію складності.

У гасінні вогню брали участь 6 пожежних розрахунків, і через півтори години його було локалізовано. Не зважаючи на це, потяги проїжджають "Проспект Більшовиків" без зупинки, пасажирів на станцію не пускають.

Причиною пожежі стало коротке замикання, в результаті якого зайнявся кабель в кабельному тунелі під похилим ескалатором.

За наявною інформацією, в результаті пожежі постраждалих немає.