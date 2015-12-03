Туск впевнений, що охочих потрапити до Євросоюзу біженців необхідно перевіряти півтора роки

Голова Євроради Дональд Туск вважає, що біженців, які прибувають до Євросоюзу, потрібно перевіряти на безпеку до 18 місяців, перш ніж дозволити їм в'їзд на територію країн ЄС, повідомляє DT.ua з посиланням на The Guardian.

За словами Туска, біженців слід розміщувати на ці 18 місяців у спеціальних центрах на території Євросоюзу.

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"Не варто применшувати роль безпеки. Якщо ви хочете перевіряти мігрантів та біженців, потрібно більше часу, ніж всього лише одна хвилина для зняття відбитків пальців. У міжнародному праві та європейських законах є таке правило про 18 місяцях, як час, необхідний для перевірки. Ви можете і ви повинні утримувати мігрантів так довго, як це потрібно для перевірки", — сказав Туск.

На його думку, посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС допоможе знизити кількість людей, які готові їхати в Європу. Туск зазначив, що "сьогодні потрапити в Європу, просто кажучи, надто легко".

Нагадаємо, згідно з прогнозом Євросоюзу, ще три мільйони мігрантів прибудуть в Європу до кінця наступного року. За даними ООН, понад 750 тисяч біженців прибули до берегів Європи через Середземне море з початку 2015 року.