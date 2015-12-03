У Бельгії висунуто звинувачення двом затриманим після паризьких терактів

Про це повідомляє прокуратура. Про затримання двох нових підозрюваних у справі стало відомо ще в неділю, але офіційно ця інформація підтверджується вперше, передає Бі-бі-сі.

Підозрювані - 20-річний француз і 28-річний громадянин Бельгії. За інформацією місцевого телебачення, один з них був знайомий з Білалом Хадфі, що підірвав себе у ніч теракту біля стадіону "Стад де Франс". Імена підозрюваних не називаються.

Підозрювані були затримані порізно. Громадянина Франції затримали в аеропорту Завентем неподалік від Брюсселя, він готувався вилетіти в Марокко. Другий підозрюваний був затриманий у своєму будинку в кварталі Моленбек, де, як з'ясувалося, жили кілька бойовиків, які брали участь у паризькій атаці.

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Таким чином загальне число підозрюваних, яким висунуті звинувачення у справі про паризькі теракти, зросла до 8.

Серія вибухів і збройних нападів на мирних жителів сталася в Парижі в ніч на 14 листопада. Влада країни розцінила це як терористичний акт.

Жертвами нападів стали більш ніж 129 осіб, більше 400 осіб отримали поранення, 221 з них досі залишаються в лікарнях. 57 постраждалих перебувають у реанімації.

Відповідальність за подію узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".