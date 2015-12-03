У Москві випустили після 10 діб арешту активістів, які вивісили український прапор на висотці

Про це УНІАН повідомив один з учасників акції Олексій Домніков.

«Учасників руху «Єдність рівних», які провели на річницю Майдану акцію «Україні з любов'ю» у Москві після 10 діб арешту звільнили із спецприймальника», - повідомив Домніков.

При цьому він зазначив, що за дві години до призначеного часу, щоб уникнути скупчення прихильників «Єдності рівних» при виході із спецприймальника, його, Ігоря Шарапова та Олександра Хорршара під конвоєм вивезли в Мосміськсуд, де рішення про арешт за прапор України на сталінській висотці очікувано залишили в силі.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Таганський районний суд Москви заарештував на 10 діб учасників акції.

Напередодні група з п'яти чоловік вивісила український прапор на будівельних лісах навколо висотного будинку на Котельнічеській набережній в Москві, на якому торік уже проводилася схожа акція. Троє активістів були затримані.

Акцію під назвою "Україні з любов'ю" проводило рух "Єдність рівних". Вона була приурочена до другої річниці Євромайдану в Україні.

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Крім українського прапора активісти повісили на лісах також прапор Росії із зображенням на ньому емблеми Євросоюзу.