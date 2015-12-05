Німеччина виключила військовий альянс з Росією по боротьбі з ІД

У Німеччині вважають неможливим створення військового блоку з Росією по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".

Про це заявив в опублікованому в суботу в журналі Spiegel інтерв'ю глава відомства канцлера ФРН Петер Альтмайер, передає ТАСС.

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"Разом з Росією ми сидимо за одним столом у Відні, - заявив він, маючи на увазі політичний процес по сирійському врегулюванню, розпочатий в австрійській столиці. - Однак ми точно не вступимо у військовий альянс з Росією по боротьбі з ІД".

Нагадаємо, в п'ятницю бундестаг затвердив участь бундесверу в антитерористичній місії в Сирії і Іраку. Берлін направить на боротьбу з ІД літаки-розвідники "Торнадо", фрегат і літаки-заправники. Безпосередньої участі в бойових діях збройні сили країни приймати не будуть.