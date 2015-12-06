Сьогодні у Вірменії проходить референдум щодо зміни конституції
09:27, 06 грудня 2015Світ
409 0
У неділю у Вірменії проходить референдум про поправки до конституції.
Референдум у Вірменії був ініційований правлячою Республіканською партією / Фото УНІАН
Він передбачає перехід до парламентської республіки і заміну мажоритарних виборів пропорційними, передає Бі-бі-сі.
Якщо пропозиції будуть схвалені, фактичним керівником країни стане прем'єр-міністр, а президент перетвориться на церемоніальну фігуру, яку обиратимуть депутати.
Читайте такожОпозиція Вірменії оголосила безстроковий сидячий страйк
Референдум був ініційований правлячою Республіканською партією. Опозиція виступає проти поправок, бачачи їхню головну мету в тому, щоб дозволити нинішньому президенту Сержу Саргсяну залишитися при владі на посаді прем'єра після 2018 року, коли закінчиться його другий президентський термін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter