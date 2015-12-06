Сьогодні у Вірменії проходить референдум щодо зміни конституції

Він передбачає перехід до парламентської республіки і заміну мажоритарних виборів пропорційними, передає Бі-бі-сі.

Якщо пропозиції будуть схвалені, фактичним керівником країни стане прем'єр-міністр, а президент перетвориться на церемоніальну фігуру, яку обиратимуть депутати.

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Референдум був ініційований правлячою Республіканською партією. Опозиція виступає проти поправок, бачачи їхню головну мету в тому, щоб дозволити нинішньому президенту Сержу Саргсяну залишитися при владі на посаді прем'єра після 2018 року, коли закінчиться його другий президентський термін.