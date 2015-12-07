Лише 10% операцій Росії в Сирії спрямовані проти "Ісламської держави" - МЗС Туреччини

Велика частина операцій Росії в Сирії спрямована проти опозиції. З таким твердженням виступив в ефірі телеканалу "Канал 24" глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає ТАСС.

"Росія проводить військові операції в Сирії, кажучи, що бореться проти ІД (абревіатура терористичного угруповання "Ісламська держава" - Ред.). Але тільки 10% її операцій спрямовані проти ІД, цілями інших операцій є сирійська опозиція", - вважає він.

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"Росія та Іран співпрацюють з сирійським режимом. Ми пропонували Росії разом боротися проти ІД, але вона сказала, що вважає за краще вести операцію самостійно", - заявив Чавушоглу.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За даними Міноборони РФ, Росія перекинула на аеродром Хмеймім поблизу сирійського Латакії змішану авіагрупу з бомбардувальників Су-24 М і Су-34, штурмовиків Су-25 СМ і винищувачів Су-30 СМ, а також ударних вертольотів Мі-24 і багатоцільових вертольотів Мі- 8. В цілому в Сирію перекинуто понад 50 російських повітряних суден.