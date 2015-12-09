Путін вимагає відмовитися від поставок української електрики до окупованого Криму

Путін зазначив, що українській владі слід повідомити про це рішення заздалегідь, передає Газета.ru.

За словами президента РФ, від української електрики окупований Крим відмовиться тоді, коли буде налагоджена робота енергомосту з Кубані в Крим.

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"Не можна допустити, щоб, коли ми повністю заживимо Крим від чотирьох ланцюгів і повністю покриємо всі, що постачалися Україною, не можна допустити, щоб у нас були тривалі контракти на постачання електроенергії з України до Криму, якщо нам це не потрібно", - заявив він.

Нагадаємо, вчора "голова" Криму Сергій Аксьонов попросив Москву відмовитися від української електроенергії. Він зазначив, що у півострова немає настільки критичної потреби в українській електроенергії.

"Я довів свою позицію і позицію кримчан до федерального центру, оскільки переконаний, що вестися на вимоги шантажистів кримчани не збираються. Однак остаточне рішення приймає Міненерго РФ", - заявив так званий глава анексованого Криму.