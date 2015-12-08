"Глава" Криму попросив Москву відмовитися від української електроенергії

Про це в інтерв'ю «Кримській газеті» заявив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов.

"На сьогодні потужність перетікання по енергомосту з Єдиної енергетичної системи Росії становить 200-260 мегават, а після запуску найближчими днями другої нитки ми отримаємо ще 200 мегават. Разом з власною генерацією цієї кількості достатньо, щоб покрити нинішні потреби Криму", - наголосив він.

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Крім того, Аксьонов стверджує, що "критичної потреби у постачанні електроенергії з України не існує вже сьогодні".

"Я довів свою позицію і позицію кримчан до федерального центру, оскільки переконаний, що вестися на вимоги шантажистів кримчани не збираються. Однак остаточне рішення приймає Міненерго РФ", - підсумував так званий глава анексованого Криму.

Нагадаємо, вчора Аксьонов заявляв, що так звана влада Криму відмовиться від поставок електроенергії з України в разі їхнього відновлення.

"Ми вже давно відмовилися від всього українського. Вони перекрили ринок поставок будматеріалів півроку тому, продовольства – три місяці тому, воду в самому початку перекрили. Електроенергія – була остання "нитка", яка пов'язувала нас з Україною. Ось сьогодні ми відрізані вже повністю і не маємо намірів знову підтримувати ці відносини", – сказав він.