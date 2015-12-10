Поки в РФ розповідають про успіхи операції у Сирії, ІДІЛ знову захопило стратегічно важливе місто

Про це повідомляє Associated Press.

В результаті сирійській армії тепер необхідно розширити повітряний коридор для бомбардувань російської авіації.

За даними уряду, два тижні тому військам вдалося відвоювати місто Махін у бойовиків в ході загального наступу на трасі, що з'єднує Дамаск і провінційний центр Хомс.

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ЗМІ ІД повідомили, що в ніч на 10 грудня бойовики захопили прилеглі до міста території.

Раніше стало відомо, що сирійська армія знищила зміцнення терористів на півдні Алеппо.