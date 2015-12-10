Поки в РФ розповідають про успіхи операції у Сирії, ІДІЛ знову захопило стратегічно важливе місто
17:04, 10 грудня 2015Світ
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Сирійські військові повідомили, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» захопили стратегічно важливе місто в провінції Хомс.
REUTERS
Про це повідомляє Associated Press.
В результаті сирійській армії тепер необхідно розширити повітряний коридор для бомбардувань російської авіації.
За даними уряду, два тижні тому військам вдалося відвоювати місто Махін у бойовиків в ході загального наступу на трасі, що з'єднує Дамаск і провінційний центр Хомс.
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ЗМІ ІД повідомили, що в ніч на 10 грудня бойовики захопили прилеглі до міста території.
Раніше стало відомо, що сирійська армія знищила зміцнення терористів на півдні Алеппо.
Як повідомляв УНІАН, бойовики ІДІЛ зруйнували єдину греблю через Євфрат під час наближення іракських військ до міста Рамаді.
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