"Наше терпіння не безмежне": Глава МЗС Туреччини закликав Росію заспокоїтися

"Після падіння російського літака в даний час ми намагаємося оцінити всі можливості для діалогу з РФ", - заявив в інтерв'ю турецькому телеканалу NTV, пише Українська правда.

"Ми діємо як зріла сучасна держава. Але і наше терпіння не безмежне", - наголосив глава МЗС Туреччини.

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"Звісно, це була подія, якої ми не хотіли, проте Росія порушила наш повітряний простір", - нагадав Чавушоглу.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі ВПС збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

28 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким вводиться заборона або обмеження на ввезення в РФ окремих видів турецьких товарів, на діяльність організацій, що перебувають під юрисдикцією Туреччини, заборонено наймати на певні види робіт турецьких громадян.

Туреччина пригрозила Росії відповідними санкціями.