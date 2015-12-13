В результаті обстрілів передмість Дамаска загинуло 28 осіб

Як передає Reuters, Сирійська обсерваторія з прав людини, що збирає інформацію від джерел на місцях, заявила, що невідомі військові літаки завдали ударів по місту Дума, що в 15 км на північний схід від Дамаска, а в результаті обстрілу ракетами "земля - земля" також постраждали і навколишні райони, зокрема Східна Гута.

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Сирійська армія заявила, що її удари націлені на повстанців, які раніше завдали ударів по районах, що контролюються армією.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, щонайменше 40 мін було випущено випущено повстанцями в східному передмісті Дамаска в неділю, в результаті чого загинуло щонайменше одна дитина і були поранені ще кілька.

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Державне інформагентство SANA повідомило, що в результаті мінометної атаки на житлові квартали Дамаска три цивільні особи були вбиті і щонайменше 30 отримали поранення, причому більшість жертв були школярами.