У КНДР засудили до довічного ув'язнення канадського пастора за любительську відеозйомку
Довічне ув'язнення у виправно-трудової колонії - такий вирок Верховного суду отримав в Пхеньяні 60-річний канадський священик корейського походження Лім Хен Су. Звинувачення вимагало винести йому смертний вирок.
Про це повідомило агентство Kyodo News.
Пастора, який очолював корейську пресвітеріанську церкву в Торонто, влада КНДР звинуватила у злочинах проти держави. Іноземець, як вважає обвинувачення, "ображав гідність вищого керівництва і закликав до повалення соціального ладу", причому робив це на своїх релігійних зборах за межами Північної Кореї.
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Священик нібито вів любительську відеозйомку під час більш ніж ста поїздок країною з 1997 року, а після викладав записи в Мережу, що "сприяло ворожій політиці США та південнокорейського режиму".
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Лім Хен Су був заарештований в січні цього року. Через півроку в пхеньянському СІЗО на прес-конференції він визнав свою провину.
Нагадаємо, за останні роки в Північній Кореї за звинуваченням у шпигунстві були арештовані три південнокорейця. Їх також засудили до безстрокових виправних робіт.