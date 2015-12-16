У КНДР засудили до довічного ув'язнення канадського пастора за любительську відеозйомку

Про це повідомило агентство Kyodo News.

Пастора, який очолював корейську пресвітеріанську церкву в Торонто, влада КНДР звинуватила у злочинах проти держави. Іноземець, як вважає обвинувачення, "ображав гідність вищого керівництва і закликав до повалення соціального ладу", причому робив це на своїх релігійних зборах за межами Північної Кореї.

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Священик нібито вів любительську відеозйомку під час більш ніж ста поїздок країною з 1997 року, а після викладав записи в Мережу, що "сприяло ворожій політиці США та південнокорейського режиму".

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Лім Хен Су був заарештований в січні цього року. Через півроку в пхеньянському СІЗО на прес-конференції він визнав свою провину.

Нагадаємо, за останні роки в Північній Кореї за звинуваченням у шпигунстві були арештовані три південнокорейця. Їх також засудили до безстрокових виправних робіт.