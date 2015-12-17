Лише 3 години й 7 хвилин: одинадцята прес-конференція Путіна стала однією з найкоротших

Зокрема, навіть торішня прес-конференція, невисока тривалість якої виявилася несподіванкою для журналістів, йшла на три хвилини довше – три години і десять хвилин, передає Бі-бі-сі.

До цього кілька років поспіль щорічні прес-конференції тривали більше чотирьох годин. Найбільш тривалим спілкування Путіна з журналістами було в 2008 році. Тоді прес-конференція тривала чотири години і 40 хвилин.

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За час одинадцятої прес-конференції Путін встиг відповісти на 44 питання.

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції журналіст УНІАН Роман Цимбалюк передав Путіну вітання від затриманих на Донбасі російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.