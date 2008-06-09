Чи ефективно борються з насильством відносно жінок у Європі?

Рада Європи проведе 10-11 червня в Страсбурзі завершальну конференцію кампанії з боротьби з насильством відносно жінок, включаючи побутове насильство.

Як повідомляється на офіційному сайті Ради Європи, мета конференції - оцінити результати кампанії і заходи, що вживаються Радою Європи і країнами, що входять до неї, для захисту жінок від насильства.

Учасники конференції також обговорять пропозиції майбутніх дій в боротьбі з цим порушенням прав людини, особливо необхідність введення нової Конвенції Ради Європи щодо запобігання і боротьби з насильством відносно жінок.

Участь в конференції візьмуть представники 47 країн - членів Ради Європи, включаючи міністрів, відповідальних за боротьбу з насильством відносно жінок, а також представники міжнародних міжурядових і неурядових організацій.

Відкриє конференцію Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС.