Росія посилила свою військову базу у Вірменії бойовими і транспортними вертольотами

"Шість одиниць сучасних бойових ударних Мі-24П і транспортних Мі-8МТ вертольотів армійської авіації доставлені з військового аеродрому в Краснодарському краї. В даний час в російському з'єднанні в Закавказзі сформована ескадрилья вертольотів армійської авіації, проводиться збірка авіаційних транспортних засобів", — повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Південного військового округу РФ.

Відзначається, що польоти на цих машинах почнуться в першому кварталі 2016 року. Після введення в дію зібрані вертольоти освятять, окропив святою водою.

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"До завершення будівництва штатних посадкових майданчиків, стоянок і службових об'єктів, вертольоти будуть розміщуватися на тимчасових пристосованих стоянках військового аеродрому", — зазначили в ПВО.

Російська авіабаза на аеродромі Еребуні в Єревані була сформована ще у 1995 році. У листопаді 1998 року на базу були передислоковані багатоцільові винищувачі Міг-29. У липні 2001 року на розміщеній в Еребуні частині було сформовано авіаційну базу, що стала повітряної компонентою 102-ї військової бази, що дислокується в Гюмрі.