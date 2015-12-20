Російська авіація розбомбила житлові квартали в сирійській провінції Ідліб (відео)

В результаті атаки російської авіації на підконтрольний сирійської опозиції місто Еріха провінції Ідліб загинуло 40 осіб, в тому числі діти, ще 70 осіб отримали поранення, повідомляє Сегодня.uа.

"За повідомленням представників сил цивільної оборони Еріха, бомби впали на ринок. В результаті авіанальоту місту завдано значної матеріальної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у місті тривають роботи з розбору завалів. Місцева влада побоюється, що число жертв може зрости.

Як повідомлялося, за даними The Independent, в результаті авіаударів російських військово-космічних сил в Сирії загинули 403 мирних жителів, серед яких 97 дітей.

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Як повідомлялося раніше, що повітряна військова операція Росії в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якому з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, тоді як країни НАТО та ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах та вимагають його відставки.

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Попри заявлену Росією мету операції – боротьбу з бойовиками "Ісламської держави", низка країн, ЗМІ та свідків заявляли, що цілі бомбардувань РФ в Сирії не мали відношення до ІД, а військові дії ведуться проти опозиції режиму Асада.

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Зокрема, міжнародна дослідницька група Bellingcat оприлюднила результати розслідування авіаударів Росії в Сирії, згідно якого більша частина бомбардувань припали на області, де діють озброєні угруповання супротивників режиму Асада, які не відносяться до терористів "Ісламської держави".