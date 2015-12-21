Литва закупить у США протитанкові системи Javelin на $55 мільйонів - ЗМІ

Литва закупить у США протитанкові ракетні системи. Про це з посиланням на Агентство по співпраці в галузі оборони та безпеки США повідомляє балтійське видання Delfi.

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Литва має намір придбати 220 ракет і 74 пускових установки. Вартість операції складе 55 млн дол. (50,5 млн євро), вона вже отримала схвалення Держдепартаменту США.

Представники Міноборони Литви поки відмовляються коментувати цю інформацію.

Литовські Збройні сили використовують системи Javelin вже не один рік, проте в менших кількостях.

Це зброя призначена для боротьби з танками, бронетехнікою, іншою бойовою технікою, також може використовуватися для боротьби з вертольотами супротивника і для ударів по фортифікаційних спорудах, наприклад, по бункерах.

У відповідь на дії Росії Литва з 2014 року почала підвищувати витрати на оборону. В наступному році оборонний бюджет зросте на третину - до 574 млн євро, що складе півтора відсотка ВВП. Цей показник все ще на чверть відстає від заданої цілі НАТО - 2% ВВП.