Anonymous заявили про злом п'яти тисяч акаунтів терористів у Twitter

Представник групи хакерів Алекс Паучер заявив, що Anonymous буде будь-якими способами блокувати діяльність терористів в інтернеті, передає Дождь. За його словами, можливості хакерів в мережі «перевершують можливості уряду будь-якої країни».

16 листопада хакери Anonymous опублікували відео, в якому пообіцяли провести найбільш масштабну з усіх, що вже мали місце кібератак на сайти й акаунти в соцмережах, що використовуються ІД. Операція стане відповіддю на серію терактів в Парижі.

Раніше УНІАН повідомляв, що група Anonymous об'єдналася з іншими хакерськими організаціями — GhostSec і Ctrlsec для онлайн-боротьби з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІД).