Anonymous заявили про злом п'яти тисяч акаунтів терористів у Twitter

Представник групи хакерів Алекс Паучер заявив, що Anonymous буде будь-якими способами блокувати діяльність терористів в інтернеті, передає Дождь. За його словами, можливості хакерів в мережі «перевершують можливості уряду будь-якої країни».

We report that more than 5500 Twitter account of #ISIS are now #down! #OpParis#Anonymous#ExpectUs