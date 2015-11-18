Anonymous заявили про злом п'яти тисяч акаунтів терористів у Twitter

03:09, 18 листопада 2015
Світ
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Група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну «Ісламській державі», повідомила про злом більше 5000 акаунтів терористів в Twitter.

REUTERS

Представник групи хакерів Алекс Паучер заявив, що Anonymous буде будь-якими способами блокувати діяльність терористів в інтернеті, передає Дождь. За його словами, можливості хакерів в мережі «перевершують можливості уряду будь-якої країни».

16 листопада хакери Anonymous опублікували відео, в якому пообіцяли провести найбільш масштабну з усіх, що вже мали місце кібератак на сайти й акаунти в соцмережах, що використовуються ІД. Операція стане відповіддю на серію терактів в Парижі.

Раніше УНІАН повідомляв, що група Anonymous об'єдналася з іншими хакерськими організаціями — GhostSec і Ctrlsec для онлайн-боротьби з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІД).

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