Медведєв позбувся статусу політика номер два на РосТБ, поступившись місцем Лаврову

Дмитро Медведєв уперше втратив друге місце в рейтингу найбільш згадуваних персон на телебаченні, призводить РБК дані дослідження «Медіалогії» за 2015 рік.

На першому місці в рейтингу залишився президент Володимир Путін. На другому - міністр закордонних справ Сергій Лавров, якого згадали 3,4 тисячі разів - на 500 більше, ніж главу уряду.

Далі в першій десятці опинилися міністр оборони Сергій Шойгу, на п'ятому місці - також прес-секретар президента Дмитро Пєсков, потім пішли лідери ЛДПР і КПРФ, Володимир Жириновський і Геннадій Зюганов, прес-секретар Слідчого комітету Володимир Маркін опинився на восьмому місці.

При цьому він зберіг за собою друге місце в інших рейтингах «Медіалогії», складених за згадуваністю в інтернет-ЗМІ та друкованих виданнях. У пресі за Лавровим пішов міністр фінансів Антон Силуанов, восьме місце дісталося голові Мінекономрозвитку Олексію Улюкаєву. Десяте та одинадцяте місця дісталися першому віце-прем'єру Ігорю Шувалову і віце-прем'єру Аркадію Дворковичу.

Читайте такожПутін призначив собі десятого радника - з інтернету

В інтернет-виданнях п'ятірка лідерів рейтингу не змінилися з 2014 року, це Путін, Медведєв, Пєсков, Лавров і Собянін. РБК зазначає, що позиція Шойгу змінилася з шостої на дванадцяту, а віце-прем'єра Дмитра Рогозіна, який відповідає за ВПК, з тринадцятої на дев'ятнадцяту. Опозиціонеру Олексію Навальному дісталося п'ятнадцяте місце.

Читайте такожПечерський суд переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Корбану на 29 грудня

Перші п'ять позицій у зведеному рейтингу у всіх російським ЗМІ збігаються з інтернет-рейтингом, шосте місце в ньому займає губернатор Московської області Андрій Воробйов. Першу десятку повністю займають політики, одинадцяте місце дісталося патріарху РПЦ Кирилу. Навальний в цьому рейтингу зайняв сімнадцяту позицію.