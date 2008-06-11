Новий землетрус у Китаї

На південному заході Китаю сьогодні вранці стався новий землетрус магнітудою 5,0 балів, передає Газета.ru. Підземний поштовх було зафіксовано сейсмічними службами в повіті Веньчуань провінції Сичуань. Інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

Саме у цьому районі був епіцентр землетрусу магнітудою 8,0 балів, що стався 12 травня і в результаті якого постраждало 46 мільйонів чоловік. У провінції Сичуань і сусідніх районах досі продовжують відчуватися підземні поштовхи різної сили.