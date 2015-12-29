Загибель лідера сирійських повстанців ускладнює мирні переговори – Держдеп

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на агентство Reuters.

Як кажуть самі повстанці, Захран Аллуш загинув 25 грудня в результаті удару ВПС РФ у передмісті Дамаска.

"Джейш аль-Іслам" була учасником конференції в Ер-Ріяді, на якій сирійська опозиція прийшла до згоди з приводу загальних цілей передбачуваних політичних переговорів, покликаних припинити громадянську війну. Опозиція погодила кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Сирії в якості свого представника у мирному діалозі.

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Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати не надають підтримку "Джейш аль-Іслам" і висловлюють стурбованість з приводу її "поведінки на полі бою". Однак він зазначив, що угруповання воює проти "Ісламської держави" і бере участь у політичному діалозі щодо закінчення громадянської війни в Сирії.

"Тому удар по Аллушу, "Джейш аль-Ісламу" та іншим опозиційним групам насправді ускладнює зусилля по досягненню значимих політичних переговорів та припинення вогню по всій країні", — сказав Тонер.

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Відповідаючи на питання, чи обговорювалася ця ситуація з Росією, Тонер відповів, що розмова між двома сторонами була, але він не впевнений, чи обговорювалося це конкретне питання безпосередньо.