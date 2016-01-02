В Індії бойовики напали на військову базу, є загиблі

09:31, 02 січня 2016
Світ
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Щонайменше четверо озброєних бойовиків здійснили напад на базу ВПС Індії Патханкот в штаті Пенджаб.

REUTERS

Як повідомляє ТАСС з посиланням на електронну версію газети Indian Express, всі вони були ліквідовані.

Відзначається, що в результаті перестрілки загинули двоє військовослужбовців. Літаки і вертольоти, що знаходяться на території бази, в ході атаки пошкоджені не були. В даний час індійські військові продовжують зачистку авіабази. До місця перестрілки були направлені вертольоти.

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Як уточнив представник місцевої влади, перші постріли пролунали приблизно о 01:00 за Києвом. За його словами, щоб потрапити на територію бази, бойовики використовували поліцейський автомобіль, який був викрадений днем раніше. Його вдалося виявити в розташованому в 1 км від бази селі. Поліція продовжує посилене патрулювання околиць авіабази, місцевим жителям рекомендовано не залишати свої будинки.

Індійські військові вважають, що бойовики проникли на територію Індії з пакистанського міста Бахавалпур (провінція Пенджаб). Імовірно, вони входили в екстремістське угрупування "Джаиш-е-Мухаммад", а метою нападу було порушення тенденції до поліпшення двосторонніх відносин, що намітилося після першого за 10 років візиту глави уряду Індії до Пакистану.

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