Ватикан офіційно визнав Палестину державою - The Time

Цей документ покликаний замінити двосторонній договір про дипстосунки Ватикану і Організації визволення Палестини, що втратив чинність, передає Дзеркало тижня із посиланням на The Time.

У 2012-му році Ватикан підтримав рішення Генеральної Асамблеї про надання Палестині статусу держави-спостерігача при ООН.

Читайте такожСША не визнають Палестину суверенною державою

Однак жодних офіційних документів для підкріплення своєї позиції представники папського престолу не оприлюднили. Договір, підготовка якого завершилася 13 травня, є першим юридичним документом, узгодженим між папським престолом і палестинцями, у якому йдеться про офіційне визнання Палестинської держави.

"Так, це визнання того, що держава існує" - підтвердив прес-секретар Ватикану, Преподобний Федеріко Ломбарді. Очікується, що документ буде підписаний на офіційній зустрічі голови палестинської автономії Махмудом Аббасом з Папою Римським Франциском 16 травня.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Італії визнав Палестинську державу.