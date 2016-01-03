"Вже поховали": Влада Саудівської Аравії відмовилася видати тіло страченого шиїтського проповідника
14:45, 03 січня 2016Світ
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Влада Саудівської Аравії повідомила брату страченого шиїтського проповідника Німра ан-Німра про те, що не передадуть тіло його родині і вже поховали страчених у суботу людей.
REUTERS
"Вийшла на зв'язок саудівська влада, повідомили нам, що мучеників вже поховали на мусульманських кладовищах, тіла не передадуть родичам", — написав Мохаммед ан-Німр на своїй сторінці у Twitter, повідомляє РИА Новости.
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Страта ан-Німра вже призвела до заворушень біля посольства Саудівської Аравії в Тегерані. Демонстранти розгромили будівлю і закидали коктейлями Молотова.
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