"Вже поховали": Влада Саудівської Аравії відмовилася видати тіло страченого шиїтського проповідника

"Вийшла на зв'язок саудівська влада, повідомили нам, що мучеників вже поховали на мусульманських кладовищах, тіла не передадуть родичам", — написав Мохаммед ан-Німр на своїй сторінці у Twitter, повідомляє РИА Новости.

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Страта ан-Німра вже призвела до заворушень біля посольства Саудівської Аравії в Тегерані. Демонстранти розгромили будівлю і закидали коктейлями Молотова.