Скоєно напад на дипмісію Індії в Афганістані - ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба BBC.

За словами прес-секретаря місцевого губернатора, озброєні люди спробували проникнути на територію індійської дипмісії.

Зазначається, що на місці події прогриміли два вибухи, також була чутна стрілянина. Даних про жертв інциденту поки немає.

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Раніше УНІАН повідомляв, що терорист-смертник атакував спільний американсько-афганський патруль неподалік від авіабази США "Баграм" на півночі Афганістану.