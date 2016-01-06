ЗМІ: КНДР в грудні провела випробування балістичної ракети

Про це повідомило в середу агентство Ренхап з посиланням на представника військового відомства Південної Кореї, передає ТАСС.

"Ми встановили факт тестового запуску Північною Кореєю балістичної ракети підводного пуску минулого місяця", - заявив співрозмовник агентства, зазначивши, що випробування, очевидно, закінчилися невдачею.

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Про те, що КНДР продовжує робити активні зусилля, спрямовані на створення балістичної ракети морського базування, повідомив у вівторок неурядовий Американо-корейський інститут Школи перспективних міжнародних досліджень при Університеті Джонса Гопкіна у Вашингтоні.

Висновки даного науково-дослідного закладу засновані на результати проведеного ним аналізу свіжих фотографій судноверфі на східному узбережжі КНДР, зроблених із супутників. За свідченням американських експертів, ці фотографії, придбані в компанії DigitalGlobe в США, "здається", підтверджують дані про те, що 21 грудня КНДР зробила спробу випробувального запуску балістичної ракети KN-11 з підводного човна "Синпо" (за західною класифікацією).

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Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея в листопаді намагалася здійснити запуск балістичної ракети KN-11 в Японському морі, але ракета так і не змогла злетіти.