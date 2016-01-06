Миротворців ООН звинувачують у сексуальних злочинах в ЦАР

Україна виступає за розслідування фактів злочинів миротворців Організації Об'єднаних Націй у Центральноафриканській Республіці на сексуальному ґрунті.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в Twitter.

"Україна за розслідування обвинувачень проти контингенту ООН з підтримання миру в ЦАР у злочинах на сексуальному ґрунті", - повідомив Кислиця.

Водночас, як повідомляє Центр новин Організації Об'єднаних Націй, ООН почала розслідування нових повідомлень про сексуальні злочини миротворців ООН у ЦАР.

Зокрема, 5 січня керівництво Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації у Центральноафриканській Республіці (МІНУСКА) оголосило про розслідування нових обвинувачень про сексуальну експлуатацію і знущання з боку миротворців ООН у Бангі. Йдеться про сексуальне насильство з боку «блакитних касок» щодо чотирьох неповнолітніх дівчат. Інформація про ці випадки надійшла до відділення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Спеціальний представник генерального секретаря ООН у ЦАР і глава Місії Парфе Онанга-Аньянга зустрівся з військовими і поліцейськими Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в ЦАР. Під час зустрічі він нагадав про політику нульової терпимості щодо сексуальних порушень з боку миротворців і попередив, що нікому не вдасться уникнути відповідальності за злочини, які травмують місцеве населення і очорнюють миротворців, країни-постачальники військ і прапор ООН.

Парфе Онанга-Аньянга оголосив, що зараз місія обговорює з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини можливість спільних дій щодо зміцнення потенціалу миротворчої операції в боротьбі з сексуальною експлуатацією. Планується також створення спільної військово-поліцейської бригади з виявлення винних у сексуальних злочинах і запобігання новим випадкам.

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Представник ООН підкреслив, що в районі таборів для внутрішньо переміщених осіб необхідно проводити патрулювання спільно з національними силами безпеки. Він також пообіцяв вжити заходів захисту щодо, хто повідомив про те, що трапилося.

Про те, що сталося в Бангі, місія ООН повідомила національну владу ЦАР. У Нью-Йорку про подію були офіційно проінформовані країни, що постачають військові і поліцейські контингенти в Місію ООН у ЦАР. Глава місії Парфе Онанга-Аньянга закликав ці країни негайно провести своє власне національне розслідування, а також повідомив, що до цієї справи буде підключено Управління служб внутрішнього нагляду ООН.