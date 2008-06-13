Буш сказав Папі римському, що той добре виглядає

Папа римський Бенедикт XVI у п`ятницю показав президентові США Джорджу Бушу Ватиканські сади – місце, де понтифіки наодинці моляться і куди увійти дозволяють лише рідкісним гостям, пише Газета.руз посиланням на Associated Press. «Ваше преосвященство, Ви виглядаєте добре», - сказав Буш Папі, вітаючи його.

Зазвичай голова Ватикану приймає високопосадовців у своїй бібліотеці в Апостольському палаці. Саме там і пройшла перша зустріч Бенедикта XVI з Джорджем Бушем у червні 2007 року. Проте цього разу Папа римський вирішив влаштувати президентові США особливий прийом на знак подяки за гостинність Буша під час візиту Папи до Вашингтона в квітні.

Як повідомила прес-секретар Білого дому Дана Періно, Буш і Бенедикт XVI мають намір в ході зустрічі обговорити такі питання, як права людини, розповсюдження ВІЧ в Африці і бідність у світі.