Польща закриє 16 посольств за кордоном

Польща має намір скоротити свої дипломатичні представництва за кордоном.

Про це повідомляє білоруська радіостанція «Радиє Рация» з посиланням на польську газету “Dziennik”.

Зокрема, польська преса цитує слова міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО про плани закрити 16 посольств Польщі.

За словами Р.СІКОРСЬКОГО, планується відкликати до 200 дипломатів. Перш за все, йдеться про скорочення штату Посольства Польщі в Росії.

Газета цитує також висловлювання дипломатів Польщі про те, що в Москві працює велика кількість польських дипломатів лише для того, щоб відповідати кількості дипкорпусу Росії, акредитованому у Варшаві. Польща планує скоротити в своєму дипломатичному представництві в Росії 22 посади.