Росія і НАТО проведуть спільні навчання
15:16, 13 червня 2008Світ
1129 0
10 міністрів подякували Росії
Росія і НАТО проведуть спільні навчання з антитерористичної тематики, повідомив журналістам міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ за підсумками сьогоднішнього засідання Росія - НАТО.
Як передає Газета.ru, за його словами, всі 10 міністрів, які виступили, висловили подяку Росії за угоду з транзиту вантажів до Афганістану. «Вони високо оцінили нещодавні навчання в Норвегії з порятунку екіпажів аварійних підводних човнів», - також зазначив А.СЕРДЮКОВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter