До будинку Конгресу США підкотили самохідну гаубицю

Армія США на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні організувала показ першого прототипу самохідної артилерійської установки (САУ) NLOS-C (Non-Line of Sight Cannon). Як повідомляється в прес-релізі американських сухопутних військ, представлена в Національній алеї просто навпроти будинку Конгресу США нова самохідна гаубиця доступна для вільного огляду всім охочим.

САУ NLOS-C стала першою платформою, розробленою в рамках пентагонівської програми "Бойові системи майбутнього" (FCS). Як очікується, після завершення всебічних випробувань самохідні гаубиці наступного покоління почнуть надходити в бойові частини в 2014 році і будуть прийняті на озброєння в 2017-му.

Згідно з оцінками командування американських сухопутних військ, за своми тактико-технічними характеристиками САУ NLOS-C істотно перевершує аналоги. Порівняно з самохідними гаубицями M109A6 Paladin, які перебувають на озброєнні Армії США, нові артилерійські системи виграють за дальністю і точністю пострілу. При цьому їх екіпаж завдяки високому ступеню автоматизації складається лише з двох чоловік.

Розрахункова дальність дії САУ NLOS-C складає приблизно 30 кілометрів. Боєкомплект - 24 снаряди масою 45 кілограмів кожен. Нові модульні метальні заряди MACS (Modular Artillery Charge System) відрізняються підвищеною надійністю і стійкістю до дії вологи. Їх ініціація здійснюється за допомогою лазера.

Однією з головних особливостей нової самохідної гаубиці є гібридна силова установка. Принцип її дії грунтується на тому, що дизельний двигун через генератор заряджає акумуляторні батареї, які, у свою чергу, приводять в рух електромотори гусениць, а також забезпечують електропостачання всіх інших систем, включно приводи гармати, автоматичну систему заряджання, комп`ютери, засоби зв`язку і обміну даними.

Лента.ру