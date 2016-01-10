Голова Європарламенту: новий уряд Польщі використовує путінський підхід до політики

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передає DW.

«Польський уряд вважає свою перемогу на виборах мандатом, який дозволяє підпорядкувати добробут держави партії-переможниці як щодо змісту політики, так і кадрів. Це путінський підхід до демократії, небезпечна путінізація європейської політики», - підкреслив Шульц.

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19 січня Європарламент планує розглянути ситуацію, що склалася в Польщі. На думку Шульца, "весь демократичний спектр від лівих до правих чітко заявляє, що така політика (польського уряду) суперечить фундаментальним європейським цінностям".

Колишня єврокомісар з питань юстиції Вівіан Редінг, яка зараз є депутатом Європарламенту, також висловила своє занепокоєння з цього приводу.

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«Атака на верховенство права завжди починається з атаки на Конституційний суд. Після цього настає черга медіа, а потім - громадської та приватної сфер. Це логіка Путіна-Орбана-Качинського», - заявила політик.

Як повідомлялося, 7 січня польський президент Анджей Дуда підписав закон, який передбачає призначення і звільнення керівників державних ЗМІ Міністерством фінансів Польщі. Також нещодавно нова влада домоглася прийняття в Сеймі та Сенаті закону, який ускладнює діяльність Конституційного суду. Ці кроки викликали протести польської громадськості і стурбованість ЄС.