У Стамбулі від вибуху постраждали туристи з Німеччини - ЗМІ

12:55, 12 січня 2016
Світ
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Серед постраждалих під час вибуху у центрі Стамбула є туристи із Німеччини, країн Азії та Латинської Америки.

REUTERS

Про це повідомляє турецьке видання Radikal, пише Європейська правда.

За даними CNN Turk, з місця події до лікарні доставили одного туриста із Німеччини і одного із Перу. Турецький телеканал T24 повідомляє про трьох поранених німецьких туристів.

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Офіційної інформації про національність постраждалих поки немає. Німецьке видання Bild повідомляє, що МЗС Німеччини перевіряє інформацію, чи є серед загиблих і постраждалих німецькі громадяни.

Нагадаємо, 12 січня на площі Султанахмет у центрі Стамбула пролунав вибух, який забрав життя 10 осіб.

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