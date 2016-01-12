У Стамбулі від вибуху постраждали туристи з Німеччини - ЗМІ

Про це повідомляє турецьке видання Radikal, пише Європейська правда.

За даними CNN Turk, з місця події до лікарні доставили одного туриста із Німеччини і одного із Перу. Турецький телеканал T24 повідомляє про трьох поранених німецьких туристів.

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Офіційної інформації про національність постраждалих поки немає. Німецьке видання Bild повідомляє, що МЗС Німеччини перевіряє інформацію, чи є серед загиблих і постраждалих німецькі громадяни.

Нагадаємо, 12 січня на площі Султанахмет у центрі Стамбула пролунав вибух, який забрав життя 10 осіб.